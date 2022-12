El padre de Camila Homs, lapidario contra Rodrigo de Paul

El escándalo entre Rodrigo de Paul y Camila Homs sigue creciendo, luego de que se dio a conocer que la modelo recibió una denuncia por parte del futbolista por amenazas y difamación.

Como ya sabemos, Ángel de Brito fue quién se encargó de mostrar las capturas de pantalla de los chats, aportados por De Paul, ‘’Sos la peor basura que conocí en mi vida, cómo no me di cuenta antes’’, fue uno de los mensajes del deportista, a lo que Homs respondió: ‘’ ¿Viste? Tranqui que puedo ser mucho peor’’. Sin embargo, el conductor no quiso mostrar más mensajes debido que le pareció mucha exposición y el nivel de agresividad.

Horacio Homs habló respecto a la denuncia por amenazas de su hija al futbolista. ‘’Me tiene sin cuidado lo que diga este pibe, lo que dice este chico del mensaje no es mentira, pero lo dije por todo lo que tengo para decir, no fueron amenazas físicas’’, expresó el padre de la modelo.

Y continúo defendiéndose: ‘’Nos tiene a mi hija y a mi totalmente sin cuidado, de parte mía no hubo ninguna amenaza y creo que de Camila tampoco. Rodrigo por supuesto no puso todo el texto porque se vería muy perjudicado’’, sentenció Horacio.