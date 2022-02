Luisana Lopilato con panza: ¿confirman embarazo?

Michel Bublé, en el adelanto de su nuevo videoclip musical, muestra lo que sería una bomba: su esposa, Luisana Lopilato, estaría esperando su cuarto hijo.

"ll Never Not Love You", la nueva canción del canadiense, se espera que se estrene este martes, pero en el adelanto se puede ver a Luisana, con pancita, sacando a su esposo de una secuencia de sueños.

La pareja ya tiene tres hijos en común: Noah, Elias y Vida. Se espera que, en las próximas horas, la actriz y el cantante confirmen esta increíble noticia.

El video también rinde homenaje a algunos de los momentos románticos del cine.

Michael explicó: “Hace quince años vieron que mi esposa tenía una canción que yo había escrito para ella, donde la encuentro en una tienda de comestibles y, al final de la canción, se convierte en algo que es solo un sueño, y así que tuve esta idea”.