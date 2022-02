Luisana Lopilato confirmó su cuarto embarazo

Luego del polémico video que generó una ola de rumores y especulaciones, la actriz usó sus redes sociales para contar que se agranda la familia.

Michael Bublé y Luisana Lopilato hicieron crecer los rumores de embarazo luego de que se conociera el nuevo videoclip del cantante canadiense. En las imágenes de “I’ll Never Not Love You” podemos ver a Luisana embarazada recorriendo el supermercado en donde grabaron “Haven’t Met You Yet” junto a su esposo y sus tres hijos: Noah, Elias y Vida.

Después de las especulaciones, la actriz argentina confirmó la noticia en su cuenta de Instagram: está embarazada de su cuarto hijo.

Ooops! Lo hicimos otra vez 🤭… bebit@ en camino

Michael Bublé también dio a conocer las buenas nuevas, pero lo hizo al aire del show radial On Air With Ryan Seacrest .

“Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí, mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando”, reveló el artista. Más tarde, usó la misma publicación de su esposa para contarle la noticia a sus seguidores de Instagram.