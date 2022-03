Santi Maratea descansa en una tremenda casona de Bariloche

Santi Maratea el popular influencer que junta dinero para causas benéficas está pasando unos días en Bariloche y para no defraudar a sus seguidores la mostró a través de sus historias, vía Instagram.

“Se las muestro esta casa me la alquilaron ustedes, gracias. Es 100 veces mejor a la que yo quería alquilar. Creo que no voy a decir nada y solo mostrarla porque no tengo palabras. Es una casa increíble. Se van a enamorar de esta casa” dijo Maratea paseándose por cada lugar de la gigante casa.

Agregó que “tiene una sala de juegos, la cocina esta increíble, todo de madera, un horno de barro y un camino de rosas. ¿me estas jodiendo? Varios cuartos, Una pileta caliente, un sauna, está bastante alejada del centro. Es una casa tan grande que es tipo laberinto”.

“Contemplo la montaña y la naturaleza, estamos bastante lejos del centro”. Y se preguntó ¿dónde compro los mejores chocolates? o sea estoy en Bariloche y debo comprar chocolate”