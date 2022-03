Del Potro habló por primera vez de la estafa de su padre

Es la primera vez que Juan Martín del Potro habla de la supuesta estafa que hizo su papá Daniel y que descubrió después de su muerte, en enero de 2021.

A pesar de lo delicado del tema, el ex tenista se animó a dar su versión de los hechos que recorrió los principales portales durante las últimas semanas. De acuerdo a los rumores, el padre usaba el dinero del deportista y alquilaba campos y maquinarias y le dejó deudas millonarias.

Alquiló 9.000 hectáreas, además equipamiento con la idea de sembrar soja. Pero no tenía conocimiento y se terminó endeudando

Sin embargo, Juan Martín del Potro aclaró el panorama y dio su palabra sobre esta tremenda acusación.

Esto declaró en una entrevista para Star Plus.

Después de la inesperada pérdida de su papá, Del Potro compartió en redes sociales algunos recuerdos junto a él. A pesar de estas versiones, el ex tenista confirmó cómo era su relación con Daniel.

Mi relación con mi papá fue muy especial: él no entendía nada de tenis, no interactuábamos por ahí. Él era veterinario, mi momento con él era subirme a la camioneta e ir todo el día al campo, a atajar las gallinas o ver cómo estaban las vacas, y lo disfrutaba muchísimo, me encantaba