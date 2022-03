Foto: La ex de Jorge Rial con Alejandra Quevedo juntas

El escándalo de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro desató una ola de información y nuevos personajes a la historia. Ahora fue Yanina Latorre quien confirmó que el periodista comenzó una relación con Alejandra Quevedo.

Pero en medio de esta bomba, se descubrieron algunos detalles polémicos de este vínculo que habría comenzado tiempo atrás.

La crisis entre Jorge Rial y Romina Pereiro empezó hace más de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio. Él se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados. Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10.

Esto contó Yanina Latorre en Twitter, Lo cierto es que, al parecer, la ex novia de Jorge Rial, Agustina Kämpfer, mantuvo una amistad con Quevedo. Desde El ejército de LAM compartieron la imagen que comprobaría esta amistad.

Cosas que pasan en la vida de cualquiera. Kämpfer y Quevedo en el baby shower del hijo de Agustina, ex de Rial, que él mismo quería ver presa cuando todavía no era su novia" , dispararon desde el Instagram oficial de LAM junto a la foto de las mujeres abrazadas.

Las coincidencias son parte de este escándalo y, no sólo que las periodistas eran amigas, sino que Jorge Rial también mantuvo un vínculo con el ex de Quevedo, el "tatuador de famosos" Fernando Colombo. "Sale con la ex de su tatuador y le daba a Icardi. Qué feo, ¿no?", dijo Yanina Latorre en este sentido.