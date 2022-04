Ricardo Darín se salvó de un robo gracias a una de sus películas

El actor Ricardo Darín, estuvo como invitado al programa español El hormiguero y allí contó una insólita anécdota cuando zafó de un robo en un pueblo de la Provincia de Buenos Aires por una de sus películas más recordadas.

“Con el tiempo uno se olvida de los títulos de las películas, pero queda en el inconsciente colectivo. Y una vez estábamos en una gasolinera, en una estación de servicio como le decimos nosotros, en la madrugada, con mi compañero Germán Palacios", comenzó su relato el destacado.

"Estábamos haciendo una gira teatral y él había bajado a comprar yerba para tomar mate para volver a Buenos Aires. Estábamos regresando de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, lejos de casa. Decidimos volver sin quedarnos a dormir allí porque teníamos muchas ganas de ver a nuestras familias”.

Lo más gracioso fue la reacción del delincuente al darse cuenta que era Ricardo Darín: “En un momento determinado, yo era el que conducía, quedo solo, al volante, y por la ventanilla que estaba baja, aparece un señor, con su consabida campera de cuero y su mano adentro como empuñando un arma, y cuando me ve, me dice: ‘¿Qué hacés vo’ acá?’. Le dije que estaba cargando nafta, pero evidentemente me venía a robar”.

Quedó shockeado y le gritó al otro que estaba atrás: Mirá quién está acá, quién está acá... está el novio de tu vieja

Esto contaba Darín sobre la increíble reacción que tuvo el delincuente al darse cuenta que era él por la película El hijo de la novia, 2001, que protagonizó con Norma Aleandro.

“Lo gracioso es lo que me pasó a mí mentalmente. Dije: ´¿El novio de tu vieja? Yo nunca estuve acá antes, este hombre me va a matar por una confusión.´ El otro vino y cuando me vio se fueron los dos corriendo. Tardé mucho tiempo en caer que hablaba de El hijo de la novia”, cerró el actor.