Cristian Castro organizó el cumple de su hija y ella nunca apareció

Cristian Castro no ha tenido el mismo éxito en el amor como el que logró como cantante. El principal inconveniente está relacionado con las que tuvo hijos, ni siquiera con ellas logró una relación amena. Sin ir más lejos, eso quedó demostrad, luego de un desplante tremendo con su hija Rafaela.

La nena cumplió 8 años y Cristian le había preparado una gran fiesta sorpresa. Estaba todo arreglado para que Paola Eraso, madre de la menor, la llevara con otra excusa al lugar indicado y se topara con un gran festejo. Sin embargo, las horas fueron pasando y la nena nunca llegó.

Fue tal el desconcierto que se generó, que hasta Verónica Castro, abuela que Rafaela, habló del tema en las redes sociales. El enojo estuvo porque del otro lado nunca avisaron. Trató de no explayarse, tal vez para que no se genere una bola que luego no se pueda frenar, pero no dejó de plantear su mirada. “Cris le preparó su festejo pero no llegó, espero se puedan encontrar en algún momento”.

La celebración se iba a desarrollar en Montevideo. Hasta allí llegaron los invitados, que no pudieron encontrarse con la pequeña. En este punto, una de las más afectadas fue Verónica, que es una de las que más se mueve para que su hijo y su nieta tengan un contacto fluido.

Vale aclarar que la nena vive con su mamá en Colombia. Más allá de esto es con quien tiene un contacto más fluido con respecto a sus otros dos hijos, Simone y Mikhail, fruto de su relación con la argentina Valeria Liberman.