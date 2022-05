María Becerra estaría muy cerca de Julián Álvarez

María Becerra se separó de Rucherking en medio de un conflicto que nunca quedó claro. La cantante publicó en redes un descargo en contra de su expareja a quien acusó de haberle hecho algo que jamás imaginó que podría pasar. Sin embargo actualmente parece haber confiado nuevamente en el amor.

La artista hizo una publicación en su cuenta oficial de Twitter que despertó rumores de romance con nada más ni nada menos que Julián Álvarez, el delantero de la Selección Argentina. Becerra compartió tres emojis de araña, lo que justo coincide con el apodo del futbolista: "El Arañita".

Rápidamente los seguidores reaccionaron respondiendo el tweet de María con diferentes comentarios: "Te estás comiendo a Julián Álvarez, María?", "Decime que te estás comiendo a Juli". Pero por otro lado aparecieron opiniones en contra: "Te llegas a meter con Julián y te saco los ojos", "Espero que no estés desconcentrando a Julián la araña que pica".

Lo cierto es que María Becerra no respondió ninguno de los comentarios que hicieron referencia a Julián Álvarez. Pero hace dos días publicó un video muy bien acompañada en el que escribió: "No necesitamos más que esto. Te amo". Aunque no aclaró la identidad de quien la acompañaba. Será el comienzo de una nueva novela?. Estaremos atentos.