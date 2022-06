La hermana de El Noba desmintió la muerte del cantante

El Noba está internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital El Cruce, en Florencio Varela. Tras su accidente, el cantante sigue en estado crítico. Según informaron en el último parte médico, el estado del artista es "crítico y reservado". De acuerdo a los reportes, El Noba permanece "en coma y mecánicamente ventilado".

"Requiere apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras y recibe medidas convencionales de monitoreo y soporte acorde a su condición", se detalló en el parte médico difundido a la prensa.

En las últimas horas, llegó a mencionarse que El Noba había fallecido. De hecho Crónica TV había confirmado la noticia. Sin embargo hace instantes, Martina, la hermana del cantante, lo desmintió.

"Es mentira lo que pone Crónica. ¿Ustedes entienden la desesperación que me agarró estando en mi casa esperando que me vengan a buscar y que me empiecen a decir semejantes cosas?", escribió la joven en sus Historias de Instagram.

Después, Martina subió una imagen de El Noba y señaló: "Su corazoncito sigue funcionando. Mi hermano está bien y va a seguir bien". Por último, muy enojada hizo un descargo para el medio que dio la fake news.