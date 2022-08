Jorge Rial y Mariana Brey hablaron sobre los rumores de romance

Jorge Rial y Mariana Brey enfrentaron rumores de romance en los últimos días y, tras el revuelo ocasionado, rompieron el silencio y contaron si están comenzando o no una relación.

"¡Qué quilombo que armamos!", expresó Brey, el lunes por la tarde. Acto seguido, Rial comenzó a explicar lo ocurrido.

"Sábado. Estaba mirando Instagram y ella pone una foto haciendo nada, como hacemos todos. Entonces la veo y me acuerdo de la famosa frase de ella: '¿De qué trabajás?', introdujo el conductor, recordando dicha frase de la panelista para referirse a los manifestantes de partidos políticos que salen a marchar a las calles.

"Entonces cuando veo la foto le pongo '¿de qué trabajás?' y riéndome. ¡Qué quilombo se armó!", agregó. "Yo te contesté rápido... cómo les gusta armar quilombo. Para mí que había escasez de noticias el fin de semana y se agarraron de esto...", sentenció Brey, desmintiendo los rumores.

"¡No necesito novia! ¡Estoy bien solo, no me hinchen las pelotas!", disparó Rial, también dejando en claro que con su compañera de trabajo no hay intenciones amorosas.