Anne Heche: sigue en coma e investigan si manejaba alcoholizada

La actriz Anne Heche de 53 años se encuentra en coma y está en estado crítico después de chocar su auto contra una casa vecina en Los Angeles. Ahora, la policía investiga si la actriz manejaba alcoholizada y, en ese caso, si se trató de un delito menor

El representante de la actriz de Wag the Dog y My Friend Dahmer dijo en un comunicado facilitado a EW el lunes: "En este momento se encuentra en estado extremadamente crítico; tiene una importante lesión pulmonar que requiere ventilación mecánica y quemaduras que requieren intervención quirúrgica. Está en coma y no ha recuperado la conciencia desde poco después del accidente".

Un nuevo video de seguridad muestra a Heche manejando su Mini Cooper azul por un callejón y casi atropellando a un peatón apenas unas horas antes de incrustarse en una casa de los suburbios de la ciudad y provocar un incendio masivo.

Según los informes, Heche habría tomado vodka y vino antes del choque. El representante de Heche negó que hubiera tomado en las horas previas al hecho, pero la policía obtuvo una muestra de sangre el día del accidente para corroborar en qué estado se encontraba.

Annie Hernandez, una agente de policía de Los Angeles, le dijo a The New York Post:

“La información que recibimos esta mañana fue que se obtuvo una orden judicial el mismo día del accidente, que fue el 5 de agosto. La orden era para extraer sangre y se está llevando a cabo una investigación a la espera de los resultados de esos análisis de sangre”, informó.

“Si se encuentra intoxicada, podría ser acusada del delito menor de DUI (sigla que indica “manejar bajo la influencia del alcohol”) choque y fuga. Hasta el momento no se han hecho arrestos", agregó esa misma fuente policial.