Cinthia Fernández sobre su salud: "Me tiembla el cuerpo"

Cinthia Fernández se vio obligada a poner un freno en su rutina diaria para cuidar su salud. La panelista de reveló que está atravesando un mal momento y le contó a sus seguidores cómo se siente.

"Estoy hecha mierda, por eso desaparecí. Me levanté, tenía trámites (por eso me pedí el día en la radio) y luego tenía que ir al canal. Cuando fui a hacerlos me tuve que volver de lo mal que me sentía. Me tiembla el cuerpo y tengo tremenda gripe", expresó Cinthia Fernández en las redes.

Con respecto a cómo se enfermó de tal forma, explicó: "Fran el sábado también la pasó mal, de noche me dormí abrazándola, poniéndole paños y cayó mamá también, obvio. No pegamos una, asique reposo 48 horas".

Fiel a su sentido del humor, la artista bromeó con que hagan capturas de pantalla porque no es común verla haciendo reposo y reveló que sus amigos la están ayudando con las actividades de sus hijas para que pueda descansar como el médico le indicó.

Además la bailarina aclaró que no es covid. "Para los que me preguntan si no es covid, no, ya me hice un test asique por suerte NO. 'Bruta gripe' como dijo el doctor", aclaró Cinthia junto a la imagen del resultado negativo del test.