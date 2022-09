Desgarradora carta de Vicuña por la muerte de Blanca

Benjamín Vicuña habló de su hija Blanca, a diez años de su muerte. En sus redes sociales, posteó una desgarradora carta y habló del tema como muy pocas veces. Adjuntó, también, un inédito video de la pequeña mientras jugaba en una cama elástica. "Esta fecha fue, definitivamente, un antes y un después en nuestras vidas. Una fecha con la que jamás podré reconciliarme", es parte de lo que dice el texto que publicó hoy.

Blanca, murió el 8 de septiembre del año 2012, en la clínica Las Condes de Santiago de Chile; cuando tenía seis años. La pequeña había sufrido una neumonía hemorrágica producida por dos bacterias desconocidas que contrajo durante sus vacaciones familiares en México.

El posteo de Benjamín

Esta fecha quedó grabada en mi memoria, en mi piel y en la piel de la gente que amo. Hoy, 8 de septiembre –no sabes lo que me cuesta escribirlo– se cumplen 10 años e intento cerrar un ciclo que comprende todos estos meses y todos estos años, todas las cartas, poemas y referencias con fotos tuyas, hija querida, que te fui escribiendo como una relación epistolar con el cielo. Hoy estás más acá que nunca, o yo estoy más allá. Hoy mi casa está habitada por tu cara, tus fotos y de tus recuerdos.

Diez años que comenzaron con la rabia, la negación la impotencia, más tarde la aceptación y luego la reconstrucción. El mismo Dios que te llevó, nos sostuvo, nos cuidó y hoy me regala vida, salud y nuevos desafíos. Jamás voy a terminar de entender el por qué, pero sí puedo mirar al fondo de mi alma y estar seguro de que nos acompañamos más que nunca, que estás. Que el 8 sea el signo de la eternidad, elijo pensar que no es un mero azar. En este ciclo, sin duda la amistad fue fundamental para poder salir de zonas oscuras y dolorosas. En lo personal, estos escritos, poemas abstractos y acciones que compartí públicamente, me hicieron bien, me ayudaron. Cada uno de los comentarios que recibí, fueron como un silbido en medio de la niebla, como un cariño, un manto sagrado de protección y humanidad.

Aquí estoy, cerrando este ciclo y comenzando otros, embarcado en el proceso de escribir un libro, con mis limitaciones, con mi sensibilidad, con mis metáforas y mis carencias. Un libro que intentará sanar a muchas otras personas a las que, como a mí, una fecha les quedó marcada a fuego.