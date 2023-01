"Me salvó la vida", la historia de un tiktoker con Messi

Después de esperar tres días afuera de la casa de Messi en París, un tiktoker argentino pudo entregarle su currículum y una carta a Lionel Messi. En la misiva le solicitaba ayuda al astro del fútbol para poder realizarse un arreglo dental y conseguir trabajo en Francia.

"Messi me pagó los dientes", aseguró Maximiliano Barrientos en un video de la red social Tik Tok, luego de haber narrado día tras día la espera afuera de la casa, hasta que finalmente el futbolista lo atendió en el zaguán y se retiró al interior de su hogar para leer el escrito. Tuvo que pasar tres días esperando y cuándo ya estaba a punto de irse, se abrió la puerta, "15 minutos más y me iba a buscar un lugar para dormir pero la pulga abrió la puerta y me atendió como un ángel"; "pasé mucho frío esperando".

Extasiado, después de ser recibido por su ídolo, explicó que además del tratamiento dental "necesitaba laburo"; "no tengo donde quedarme acá en París", dijo en Barrientos en el video y aseguró que se quedaría en el lugar hasta que llegue la respuesta de Lionel. "Son las 7 de la tarde y me voy a quedar acá toda la madrugada a ver que respuesta me da", afirmó en ese momento el usuario de Tik Tok.

"La familia de Messi sintió empatía por mi situación, no son una ONG, pero abrieron el corazón y decidieron darme una mano", dijo el joven conocido como "el chipero de París", por su actividad ambulante vendiendo chipa. El entorno del deportista, según contó, le dijo que buscarían alguien que le de trabajo.

Además, el argentino radicado en Francia, aseguró que Messi le "salvó la vida" y que si algún día gana un "premio importante" en su oficio de productor audiovisual, se lo dedicará a Lionel y a su familia.