Desde Mari Menuco a San Patricio del Chañar: la historia de amor neuquina de Urcera y Nicole

En este mediodía, comienza la boda de la modelo y conductora Nicole Neumann y el piloto rionegrino Manuel Urcera. La historia de amor que inició en una bodega neuquina y las aguas del Mari Menuco corona su trayecto con "la boda del año" en San Patricio del Chañar.

El día que el romance fue un hecho

Si bien en sus declaraciones lo negaban, en la época de las redes sociales se vuelve imposible para las personas públicas mantener asuntos de forma privada cuando se exponen a millones de visualizaciones. Esto le pasó a Nicole y "Manu" en junio del 2021 cuando subían fotos a Instagram en el mismo lugar, en el mismo día, pero sin mostrarse juntos.

Las postales eran en el Mari Menuco, a la vez que en su viaje por la provincia también se mostraron en el lugar donde se encuentran celebrando su matrimonio. El protagonista del TC se mostraba con sus amigos, mientras que ella compartía imágenes de la pintoresca invitación a catar los vinos neuquinos.

El lugar del festejo

“Malma significa, en dialecto mapudungun, orgullo. Orgullo por el camino recorrido, por trabajar la tierra, orgullo de los orígenes”, destaca la página oficial de la excéntrica bodega donde se desarrolla la boda. En San Patricio del Chañar, sobre la Ruta Provincial 7, picada 15, la Bodega Malma será el escenario principal de la ceremonia.

Será una celebración íntima donde el chef Pancho Fernández será el encargado de la propuesta culinaria. Reconocido con el Sello de la Gastronomía Neuquina, agasajará a los invitados con los destellos gastronómicos de la región.

¿Qué invitados vienen a Neuquén?

Fabían Cubero -ex futbolista y ex pareja de Nicole- finalmente autorizó a sus 3 hijas a acompañar a su madre en el civil. Sienna, Indiana y Allegra serán parte del festejo íntimo junto con otros allegados (los cuales no trascendieron nombres) de la famosa pareja.

En cuanto al festejo, se realizará en diciembre en Exaltación de la Cruz, una localidad bonaerense donde ya hubo varias bodas de personajes célebres de la farándula argentina.