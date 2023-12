¡Bomba! Echaron a Jonatan Viale de La Nación: ¿Qué pasó?

Según Jorge Rial, este jueves el periodista Jonatan Viale fue desvinculado de La Nación+, porque no quisieron renovarle su contrato laboral, a pesar de que ya estaba todo listo para comenzar un nuevo programa en la señal en el 2024.

"Me llamó personalmente cuando adelanté por la red social X que no estará más en LN+ y me lo confirmó", dijo Rial.

Además, el conductor de Argenzuela dijo que Jonatan tiene varias internas abiertas en el canal: "Por decisión del directorio del grupo que maneja la señal La Nación+ tomó la decisión de no renovarle el contrato a Jonatan. Aunque fue uno de los arietes más importantes del canal en apoyo a la oposición".

Rial, también se refirió a los motivos del despido y agregó: "Hace tiempo que hay un cortocircuito muy grande entre Joni y Eduardo Feinmann, que son los que hacen el prime time”.

“Primero hacían un pase entre programa y programa y al final se cortó porque se pelearon, por eso Joni sospecha que habría sido Eduardo quien advirtió que Joni estaba muy 'sobregirado' en su postura política", cerró Rial.