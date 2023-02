La familia de Sofía Aldrey, indignada por el escándalo con Fede Bal

La empresaria Sofía Aldrey se encuentra atravesando una escandalosa separación del actor Fede Bal. La joven se cansó de las infidelidades del hijo de Carmen Barbieri y decidió difundir todos los chats que tenía el actor con todas las mujeres. En las últimas horas Sofía hizo un descargo en sus redes sociales sobre el momento que estaría atravesando.

No solo hay chats con famosas involucradas, que van desde Claudia Albertario y Estefi Berardi, si no que también hay una segunda novia de Fede Bal con la que había tenido una relación de casi 4 años, en paralelo con Sofia.

Venganza: Patricia Faur. "No se trata solo de infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia. Y necesitás sacarle la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estás cosas pasan", comenzó diciendo en sus historias.

Y continua: "No. Estas cosas pasan cuando estás con manipuladores, narcisistas o psicópatas que se confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa. Porque no lo atendiste, porque no tenías ganas de tener sexo. Porque el embarazo te dejó unos kilos de mas. Porque fue un llamado de atención. O porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos en los que estuvieron separados".

Como si fuera poco, todos los dedos apuntan a Sofía Aldrey como la culpable de filtrar los chats de Fede Bal con otras mujeres mientras mantenían una relación. Sin embargo, es ella quien se está llevando el mal trago. “Su familia está indignada con ella por estar exponiendo un apellido célebre de Mar del Plata, en medio de semejante puter…", comenzó contando Rodrigo Lussich.

“Nos llega que le dicen cosas tremendas como ‘Si pudiera, te desheredaría’”, siguió contando el periodista. Y es que Sofía pertenece a una de las familias millonarias de Mar del Plata que siempre mantuvo un perfil bajo hasta hoy. Al parecer, es el abuelo de la joven quien se encuentra súper furioso con ella y está considerando desheredarla como castigo por la exposición.

"El Gallego Iglesias, que es el abuelo de la chica, esta emputecido y la quiere desheredar. Dicen que no pueden tirarlos al barro mediático. Ella es la nieta del fundador de ese imperio", acotaron durante el programa y remarcaron que Sofía Aldrey fue criada en el entorno como "la princesita".