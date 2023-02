A horas de venir a la Manzana, Ciro destrozó a la prensa

A la par de la Fiesta de la Confluencia, en Córdoba se celebró una nueva edición del Cosquín Rock. Durante la jornada del sábado, por primera vez en la historia del evento hubo una orquesta en el escenario principal de la mano de Ciro y Los Persas . Si bien el público que estaba presenciando el espectáculo se vio conmovido, el cantante se mostró disgustado por la cobertura periodística que tuvo el show.

Todo comenzó por un comentario que hizo el músico tras compartir una nota que le habían hecho un par de medios después del recital en su cuenta de Twitter. Allí, expresó: "Bienvenida la nueva camada de periodistas atenta a la actualidad de las bandas sea cual sea el estilo que toquen y su público, buscando la objetividad y la diversidad, y no siendo un 'club de amigos'".

Gracias @tnLaViola y @FlowMusic (@FernoVigo y @ManuelBuscalia ) por venir a ver el show y acercarse a charlar del pasado, presente y futuro de Ciro y Los Persas. pic.twitter.com/aVkXtjM2W6 — Andres Ciro Martinez (@ciroylospersas) February 20, 2023

Al poco tiempo de haber publicado esto, Martínez expresó que no se refería a Bebé Contemponi (conocido periodista de rock), sino que sintió un menosprecio por parte de la prensa al trabajo sinfónico que viene haciendo hace ya un año: 7

Lejos de acabar con el tema, el artista insistió con que la escasa cobertura periodística se dio porque no asistieron al recital: "No pueden no haber registrado al menos el esfuerzo y la apuesta a abrir en un festival un show con 33 invitados".

Además, se mostró disgustado después de ver su nombre entre comillas: "27 años llenando estadios y aún no se aprendieron mi nombre. No me parece casualidad. Nunca les gustó el rock". Por último , aclaró que la actitud le pareció una falta de respeto no solo hacia él, sino también hacia la Orquesta Sinfónica de Villa María, que lo acompañó en su presentación.

Por otro lado, el ex líder de Los Piojos manifestó que otros artistas le mandaron su apoyo en lo que intentaba expresar. “Llevar una orquesta al barro del cosquin! Eso es lo más!!”, le comunicó el icónico Charly García a través de WhatsApp.

Ciro le agradeció a su público y a la gente que trabajó con él por todo lo ocurrido durante esta semana. Este jueves, se presentará nuevamente en la Fiesta Nacional de la Manzana tras unos días agitados con la prensa.