Racing de película: la secuencia de polémicas, situaciones curiosas y una clasificación épica

Racing vivió una de esas noches que quedarán marcadas para siempre en la memoria de sus hinchas. En un Cilindro colmado y bajo un clima cargado de tensión, la Academia derrotó 3-1 a Peñarol y selló su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El gol del héroe inesperado, Franco Pardo, llegó en el cuarto minuto de adición, desatando un festejo ensordecedor y metiendo a Racing en la próxima instancia, donde se medirá con Vélez.

El partido tuvo de todo: penales polémicos, goles anulados, expulsiones y hasta un cambio de arquero en los últimos minutos. Gustavo Costas, fiel a su estilo, reconoció la magnitud de la clasificación: “Uno tiene el sueño de ir por todo. Los chicos dejaron todo en el campo de juego. Sabíamos que era difícil. Con la gente en el Cilindro demostramos que somos fuertes. Nos merecíamos esta alegría”.

No todo fue alegría en Avellaneda. La Academia ya sabe que no podrá contar en la próxima fase con dos jugadores experimentados: Bruno Zuculini y Marcos Rojo. Ambos fueron expulsados por el colombiano Wilmar Roldán cuando estaban en el banco de suplentes, y serán bajas para el cruce ante el Fortín. “No entiendo por qué los echaron, yo estaba a dos metros y Rojo no dijo nada”, explicó sorprendido Costas.

El defensor, que había tenido su noche aparte, convirtió un gol de cabeza en el primer tiempo que le daba vida a Racing, pero fue anulado tras intervención del VAR por falta sobre Óscar Méndez. Minutos más tarde fue reemplazado y terminó viendo la roja fuera del campo. A pesar de eso, Rojo expresó su alegría en redes: “Qué alegría volver a jugar estos partidos”.

Otro de los protagonistas fue Gastón Martirena. El lateral uruguayo, hincha confeso de Nacional, se descargó tras la victoria con un mensaje directo para el clásico rival: “Los vi muy confiados. Capaz que a los jugadores no, pero a la gente sí. Me llegaron cosas y me cagaba de la risa”. El lateral no ocultó su desahogo y hasta hizo gestos a la hinchada de Peñarol tras el pitazo final.

En medio de tanta emoción, Franco Pardo se llevó todas las miradas. El ex Unión apareció en el momento justo y de cabeza le dio a Racing un triunfo histórico: “Todavía no caigo, estoy esperando un hijo y esto es una emoción única”, expresó entre lágrimas.

La frutilla del postre fue la decisión de Costas de cambiar al arquero en el final. Facundo Cambeses ingresó por Gabriel Arias para una eventual definición por penales. Sin embargo, el gol de Pardo evitó la tanda y terminó sellando una noche cargada de adrenalina, emoción y desahogo.

Con la clasificación consumada y la serie cerrada, Racing se prepara ahora para un nuevo desafío. En cuartos de final enfrentará a Vélez, que en el Amalfitani eliminó a Fortaleza. Será una llave a todo o nada, que asegura la presencia de un equipo argentino en semifinales de la Libertadores.