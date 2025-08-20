Hallazgo en Brazo Tristeza: rescataron a los tres turistas porteños extraviados

La Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche encontró esta mañana al último de los jóvenes que había desaparecido en la zona de Palotinos. El operativo se inició anoche, tras un llamado de emergencia al 911.

La madrugada barilochense fue escenario de un intenso operativo de rescate que concluyó recién hoy, pasadas las 9. Tres turistas de Buenos Aires se habían extraviado en la zona de Brazo Tristeza, en Bahía López, luego de emprender una caminata en plena noche, bajo lluvia y viento.

Dos de los muchachos fueron localizados alrededor de las 3 de la mañana por los voluntarios de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche. El tercero permanecía desaparecido hasta que, a media mañana de este miércoles, los rescatistas lograron dar con él.

El grupo había iniciado la travesía cerca de las 20 horas, sin registrar la salida y sin contemplar las condiciones meteorológicas adversas. Según informaron desde Protección Civil, caminaron por un sector de alta dificultad —con acantilados, rocas sueltas y tramos expuestos— que no es apto para recorridos nocturnos.

En la búsqueda participaron también brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias de Parques Nacionales y del Splif. Aunque aún no trascendieron detalles sobre el estado de salud del último joven hallado, todos fueron evacuados de la montaña.