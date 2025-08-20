Ingresaron creyendo que había dólares y ataron con alambre a dos mujeres que cuidaban la vivienda

Un grupo de al menos cinco personas ingresó este martes por la noche a una vivienda ubicada sobre calle Mariano Moreno, en Roca, y redujo a las dos mujeres que estaban cuidando la propiedad. Los delincuentes buscaban una caja fuerte con dólares, utilizaron equipos de comunicación y ataron a las víctimas con alambre antes de huir. El hecho ocurrió mientras la familia propietaria se encontraba en Estados Unidos.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:30, cuando se activó una alarma domiciliaria y personal policial acudió al lugar. La alerta fue disparada por una vecina, quien notó la presencia sospechosa de una camioneta blanca estacionada frente a la casa, sabiendo que los dueños estaban de viaje. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la mujer, mayor de edad, que estaba encargada de cuidar la vivienda. Según relató momentos antes habían ingresado por la puerta principal varias personas que las redujeron rápidamente.

Los agresores, que se presume serían cinco, actuaron con precisión y coordinación. Utilizaban equipos de comunicación y hacían referencia constante a la existencia de una caja fuerte con dinero en dólares. Tras maniatar a las mujeres con alambre, revisaron distintos sectores de la casa y se llevaron un DVR y 90.000 pesos, aunque no se pudo determinar con exactitud qué otros elementos fueron sustraídos. La propietaria de la vivienda, hija de un empresario se encuentra en Estados Unidos y no pudo ser contactada al momento del operativo. La situación generó preocupación entre los vecinos, que colaboraron con la policía en el relevamiento inicial.

Los autores del robo se habrían movilizado en una camioneta Ford Ranger blanca y un Peugeot 208 del mismo color, según los datos aportados por testigos. Minutos antes del ingreso, se había retirado del lugar la empleada doméstica, madre y abuela de las mujeres que fueron atacadas. La policía trabajó en el análisis de cámaras de seguridad de la zona y en la reconstrucción de los movimientos previos al hecho. El domicilio quedó bajo resguardo y se inició una causa por robo agravado, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

