Franco Pardo, el cordobés que pensó en dejar el fútbol y terminó siendo el héroe de Racing

La historia de Franco Pardo tiene todos los condimentos de una película de superación. El zaguero cordobés de 27 años pasó de estar al borde del retiro a convertirse en el héroe inesperado de Racing en la Copa Libertadores. Su gol de cabeza en el cuarto minuto de adición frente a Peñarol selló el 3-1 en Avellaneda y desató la locura en el Cilindro, metiendo a la Academia en los cuartos de final.

“Es para mi familia, estamos esperando un bebé”, dijo entre lágrimas al término del partido, mientras se abrazaba con sus compañeros. La emoción tenía razones de sobra: en su paso por Belgrano sufrió dos roturas de ligamentos cruzados entre 2017 y 2019 que lo dejaron casi dos años sin jugar y que lo hicieron pensar seriamente en colgar los botines.

Nacido en Córdoba el 5 de abril de 1997, Pardo debutó de grande en Primera recién en mayo de 2017 con la camiseta del Pirata, en un partido frente a Vélez en Liniers. Luego de superar las lesiones y no ser tenido en cuenta, bajó de categoría para jugar en Estudiantes de Río Cuarto y más tarde en All Boys. En el medio, encontró continuidad en Palestino de Chile, donde fue dirigido por Gustavo Costas, un vínculo que resultaría decisivo para su futuro.

De regreso en Argentina, se afianzó en Unión de Santa Fe, donde disputó 70 partidos, convirtió cinco goles y hasta superó una afección cardíaca a comienzos de 2024. Su buen nivel despertó el interés de Boca, pero finalmente recaló en Racing en el último mercado de pases. Costas lo pidió expresamente, conocedor de su temple y de sus condiciones, aunque su llegada se dio casi sobre el cierre y tras una negociación inesperada.

Anoche, en apenas su quinto partido con la camiseta académica, escribió su página más gloriosa. Se escabulló entre los centrales de Peñarol y con un frentazo perfecto decretó la clasificación. “Cuando la agarré sabía que entraba, la agarré muy fuerte”, relató con la voz entrecortada, todavía con la emoción a flor de piel.

Franco Pardo se calzó la capa de héroe en el Cilindro, en la noche más emotiva de su carrera. El mismo que estuvo a punto de dejar el fútbol hoy disfruta de su recompensa: el grito de gol que lo metió para siempre en la historia grande de Racing.