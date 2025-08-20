Nico Vázquez se encuentra en el centro de la atención pública luego de la confirmación de su separación de Gimena Accardi, con quien está en proceso de divorcio. La actriz admitió haberle sido infiel, situación que generó un fuerte impacto en su entorno y seguidores.

En un emotivo mensaje, Accardi declaró: “Soy una hija de p..., le pedí perdón en mil idiomas. Nico me dio 18 años, somos familia y vamos a seguir siendo. Quiero agradecer el hombre que es y cómo se comportó”. Por su parte, Vázquez confirmó que todo ocurrió tal como explicó su exesposa, lo que intensificó la repercusión del caso.

En medio de esta crisis, una cuenta especializada en tarot llamada @sakiomultiverso difundió una predicción que generó esperanza entre los fanáticos del actor. Según el mensaje, se avecina para Nico “una etapa vibrante, llena de energía y renovación”.

Me lo dijo una tarotista

La lectura indica que su vida amorosa tendrá un “renacer” con la aparición de una relación “intensa, fresca y espontánea”, que lo invitará a entregarse sin reservas. Además, describe un fuerte impulso por comenzar algo nuevo con entusiasmo juvenil y apertura emocional, donde el deseo de vivir con libertad y sin ataduras será el motor principal.

El tarot también señala oportunidades de nuevos comienzos guiados por la creatividad y la autenticidad, con un llamado a dejar atrás estructuras del pasado y a vivir el presente sin miedo. “No hay ninguna puerta al pasado reciente, cerrada”, aseguraron desde la cuenta.

Por otro lado, Gimena Accardi salió al cruce de rumores que la vinculaban con Andrés Gil, negando enfáticamente la relación: “La persona con la que se me vincula es mentira, se está ensuciando gente que nada que ver, que tiene familia. Eso necesito que se frene”.

Acerca del tercero en discordia, la actriz reveló: “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. Un desliz absoluto. No lo sigo en Instagram, desapareció. No lo van a encontrar nunca”.

Finalmente, Accardi expresó su deseo de que la situación se detenga debido al daño causado a su familia: “Quisiera cerrar el tema. Espérenme y escúpanme, pero quiero que esto se frene porque hay una familia sufriendo del otro lado”.