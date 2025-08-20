Atlético Nacional y São Paulo fue otro de los partidos llenos de condimentos en la jornada de Copa Libertadores, y el protagonista negativo de la noche fue Edwin Cardona. El colombiano ex Boca, que había fallado dos penales en el encuentro de ida para los Verdolagas, fue expulsado tras provocar en su festejo a un rival y su equipo quedó eliminado ante el conjunto brasileño tras perder en la tanda de penales por 4-3 luego del 1-1 que llevó a la definición desde los doce pasos.

Un gol rápido de André Silva puso en ventaja a São Paulo a los tres minutos de juego. Sin embargo, Atlético Nacional logró igualar en el segundo tiempo gracias a un penal convertido por Alfredo Morelos. En la celebración del empate, Cardona le festejó el gol al defensor Nahuel Ferraresi, con el que se había cruzado en el partido de ida. El árbitro argentino Nicolás Ramírez le mostró la segunda tarjeta amarilla al volante cafetero por la provocación, lo que le costó la roja.

Tras una revisión de la jugada en el VAR, la decisión se mantuvo y Cardona debió abandonar la cancha, dejando a Atlético Nacional con un jugador menos en un momento clave. Esta expulsión fue la segunda para el volante de 32 años desde que el entrenador argentino Javier Gandolfi asumió en enero. La ausencia del volante complicó al equipo colombiano, que logró llegar a penales resistiendo pero finalmente perdió la serie por 4-3 en una tanda donde fallaron Mateus Uribe y Marino Hinestroza.

El pedido de disculpas de Cardona tras su expulsión. Serie para el olvido del ex Boca. (Foto: Atlético Nacional)

Los penales de Cardona en la ida

El volante colombiano empezó esta serie para el olvido desde lo individual fallando un penal en Medellín a los 13 minutos de juego. El ex Boca se hizo cargo de la ejecución pero le erró al arco y desperdició la chance de poner en ventaja al Verdolaga.

Ya en la segunda mitad, llegó una chance de revancha y Cardona se hizo cargo de otro penal a favor de Atlético Nacional, que nuevamente estaba ante la chance de ponerse arriba. Esta vez, su remate bajo y al palo izquierdo del arquero fue detenido por Rafael, que se transformó en héroe en la noche de Medellín, sosteniendo el 0-0 que iba a ser clave para la posterior clasificación de São Paulo.

São Paulo, el primer brasileño en cuartos

De esta manera, los penales terminaron beneficiando en todo sentido al Tricolor dirigido por Hernán Crespo se metió entre los ocho mejores, donde espera como rival al ganador de la llave entre Liga de Quito y Botafogo, que se enfrentarán este jueves en la Casa Blanca de Quito. En la ida, Botafogo ganó 1-0 en Río de Janeiro.