VIDEO: El llanto desconsolado de Marcos junto a su hermana

La mayoría de los participantes que continúan en Gran Hermano ya cumplieron más de cuatro meses de aislamiento sin poder ver a sus seres queridos. Pese a esto, esta semana fue un alivio para muchos, ya que pudieron ver a un familiar cada uno y traerles un momento de paz, sin conflictos.

El más fortalecido dentro de la casa, aunque también más sensibilizado, fue Marcos Ginocchio, que guardaba su tristeza a solas. Ahora que está acompañado por su hermana Valentina, tiene un hombro para soltar las lágrimas. Hace más de un año que no se veían porque ella vive en Paris. Cuando la joven entró y el participante la vio, se fundieron en un conmovedor abrazo.

Desde que llegó el lunes por la noche, no se despegaron más y tienen charlas profundas, aunque Valentina trata de ser precavida para no dar información del afuera. Justamente en una de sus conversaciones, los hermanos Ginocchio hablaron de sus padres, con quienes Marcos es muy apegado. Sin poder contenerse, el joven rompió en llanto al lado por la angustia que le provoca no poder verlos en persona hace más de cuatro meses.

"El papá es increíble, él da, da, da. Te va a bajar el cielo, la tierra, el universo, la galaxia, todo, y no espera nada a cambio", le dijo Valentina en la charla con su hermano, mientras estaban en el patio. Marcos se quebró y no le paraban de caer las lágrimas. Su hermana, en busca de más privacidad ya que al lado de ellos estaban sus compañeros hablando, le dijo de ir al cuarto pero él quiso seguir recostado en el sillón.

Tras dos minutos de silencio, mientras Marcos seguía llorando, su hermana lo trató de consolar y le dirigió un tierno mensaje de su padre, algo que no frenó las lágrimas, pero seguro que lo alegró en su interior: "No sabés lo feliz que lo estás haciendo. Feliz, feliz feliz. Te mira y se le iluminan los ojos, está tan orgulloso de vos...", le expresó Valentina.

Marcos es el gran favorito a ser el líder de esta semana, ya que Valentina recibió gran apoyo del público al mostrar que los valores de su hermano no son de jugador, sino de familia. Además, el salteño es el favorito para ganar el reality y está a menos de un mes de la final. Lo único que le impediría llegar a la misma, si sigue con la misma banca, sería que abandone, pero es algo difícil ya que pudo mantenerse intacto durante más de cuatro meses.