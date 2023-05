Nazarena Vélez sorprendió y defendió a Laurita Fernández

Luego de la escandalosa separación de Barbie Vélez y Federico Bal, Nazarena Vélez fue durísima con Laurita Fernández por interferir en el romance. Sin embargo, el lunes la panelista de LAM sorprendió a todos al defenderla, en medio del escándalo con Susana Roccasalvo.

La panelista opinó de la furia de la periodista con Laurita y José María Listorti, coprotagonistas de una obra de teatro, por haberle cancelado un móvil e intentó justificar a Fernández al desligarla de la decisión que provocó el enojo de Roccasalvo.

NAZARENA VÉLEZ Y LAURITA FERNÁNDEZ

CUALES FUERON LAS PALABRAS DE NAZARENA

“Laurita, estás muerta para Roccasalvo. Te lo avisamos desde acá. Todos están muertos, Listorti y todos los niños que hacen Matilda”, le advirtió Ángel de Brito a la bailarina.

Nazarena Vélez respondió: "Nunca pensé defender a Laurita, pero yo no creo que sea culpa de ella. Creo que la producción habrá dicho no se hace esta nota y punto". A lo que Ángel comentó sorprendido: "Me caigo y no me levanto" La panelista siguió: "El director te dice 'estamos ensayando'. Y listo.

A todo esto Ángel remató: "Yo la banco a Roccasalvo en el enojo, pero también creo que ni Laurita ni José María se comprometan a dar una nota y no la hagan".