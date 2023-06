Juan Darthés rompió el silencio y generó revuelo en redes

Juan Darthes dejó un video en las redes sociales donde busca agradecer aquellos que siempre confiaron en su palabra luego de estar fuera del foco de los medios durante 5 años. El video lo compartió la cuenta oficial de Instagram de LAM.

“Bueno, 5 años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, de mi trabajo, del daño irreparable no tiene sentido”, comenzó diciendo Darthés en su video.

“Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la justicia, pero tiene su tiempo, no una sola versión o un solo relato”, dijo Juan Darthes donde se muestra aliviado de la decisión que dictaminó la Justicia. También recibió apoyo de algunos famoso y duras criticas en las redes.

EL MENSAJE FINAL DEL VIDEO DE JUAN DARTHÉS

Al final del video, Juan Darthés deja unas palabras de agradecimiento: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y corazón”, escribió el actor.

A todo esto, Thelma Fardín, la actriz denunciante, no se quedó callada y salió a responderle: "Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo". Thelma Fardín

Y continuó: "Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar". Por último, dijo: "Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado".