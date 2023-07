Maju Lozano fue diagnosticada con autismo a sus 51 años

Este viernes, la conductora Maju Lozano se despidió de su ciclo televisivo por El Nueve tras siete temporadas. Allí, anunció que buscará un nuevo lugar en los medios de comunicación. Pero, no fue la única noticia que le dejo a sus espectadores, sino que también reveló una inesperada información sobre su salud que sorprendió al público: "Soy autista".

Antes de decir su condición, la presentadora contextualizó que el formato del programa la estaba afectando de sobre manera: "Me estaban llevando hacia un lugar que yo no quiero recorrer y que no me siento identificada". La comunicadora sostuvo que a ella le gusta "hacer humor" y que ya no se sentía "feliz".

Aun así, comentó que hace años que viene buscando un diagnóstico a lo que le ocurría y que al fin tener un resultado le trajo alivio: "No quiero llorar porque no es algo triste". Lozano declaró que desde muy chica sentía que no pertenecía en este mundo y que había cosas con las que no se identificaba: "Me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no poder comer frutillas, no poder comer arándanos, no poder ponerme ropa roja” .

El diagnóstico llegó a su vida el 5 de mayo, lo cual su terapéuta calificó como su nuevo cumpleaños. "Para mí fue volver a nacer, reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. No quiero explicar el autismo, es algo que todavía estoy aprendiendo. Me parece que lo más importante es que ya no estoy más rota, siempre me sentí una persona rota", detalló.

Autismo en adultos

Cada vez son más las personas que son diagnósticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en su adultez. Según los especialistas, el principal problema es la falta de recursos para detectar el espectro desde temprano. A esto, se suma la disparidad entre mujeres y hombres por cuestiones de género a la hora de realizar los diagnósticos (que haya más hombres diagnosticados, no quiere decir que suceda más en uno que en otros).

“Es una condición y es un espectro. Lo cuento porque siempre fui sincera y me parece que desde mi lugar puedo ayudar a alguien a despejar dudas", agregó la conductora. Y concluyó que fue hace meses está viviendo un nuevo rumbo: "Para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento comprender que todo esto que venía sintiendo tenía una explicación”.