Luis Miguel en la Argentina: estafaron a la hija de Cerati

"Me quiero morir", puso esta tarde Lisa Cerati para caracterizar su indignación al intentar asistir a un show de Luis Miguel en el Movistar Arena. Y es que, según denunció, la estafaron con la entrada. Y, al parecer, no fue la única engañada por un usuario de Instragram.

"Recién fui estafada con lo de Luís MIguel. Compré acá por Instagram y me re mil c...", detalló la hija del mítico músico mientras volvía del estadio. Y añadió que confió "de más" tras ver que la cuenta tenía publicaciones desde 2016 .

Pero, no fue la única víctima. Desde la organización ambién le explicaron que esto no le pasó sólo a ella: "En boletería me dijeron que estafó a más de 100 personas". La artista visual y DJ dijo estar "en shock" y compartió el perfil de la persona que aquellas personas que quieran ver al mexicano y hayan comprado en reventa "estén atentos".