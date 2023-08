Así es el hit que prepara L-Gante desde la cárcel

L-Gante seguirá preso después de confirmarse la prisión preventiva, decisión que se conoció días atrás y que empeora su situación. Pero, parece ser que no esto no es impedimento para que el referente de la Cumbia 420 siga "craneando" nuevo material.

Mientras está detenido en la DDI de Quilmes, publicó contenido en Instagram stories. A través del mismo, compartió un editado de lo que será - sin dudas - su nuevo hit.

“La luz del techo me encandiló, grabando una cumbita dentro del calaboz, y los giles piensan que ellos me bajaron...”, dice parte de las estrofas del nuevo que tema. Todavía, no se conoce el título del mismo.

Cabe recordar que los abogados de L-Gante interpusieron un recurso que pide por la inocencia del cantante, en la causa por privación ilegítima de la libertad, y no fue tenido en cuenta. Su situación es más complicada que antes ya que la Cámara de Apelaciones de Mercedes confirmó la prisión preventiva.

Pero, eso no es todo. Cabe recordar que hay otro recurso que corre en paralelo y que todavía no fue definido, y se encuentra en el Tribunal de Casación Penal Bonaerense. Desde esa cámara, se deberá determinar en última instancia si corresponde o no darle la excarcelación extraordinaria al cantante. Si le dice que no a la defensa, el músico ya no tendrá la posibilidad de dejar la cárcel antes del juicio.