Autopsia a Silvina Luna: se extrajo mucho material del inyectado

La autopsia de Silvina Luna se realizó el lunes por la mañana, y la operación permitió la extracción de “mucho material que oportunamente fuera inyectado” supuestamente por Aníbal Lotocki, según contó Fernando Burlando.

Había ocho puntos de pericia y los hallazgos serán “motivo de pericia”, confirmó el abogado de la familia que ahora representa la querella de Ezequiel Luna, el hermano de Silvina.

En el quirófano trabajaron tres médicos del Cuerpo Médico Forense a cargo del perito Santiago Maffia Bizzozero, una cirujana plástica y una terapista, quienes además llevaron a cabo la “preservación de los riñones y demás órganos”.

Se llevó adelante preservación de los riñones y demás órganos y se extrajo mucho material que oportunamente fuera inyectado a Silvina, que será motivo de pericia", Burlando, tras la autopsia.

Por pedido de la familia de Luna, el juez de instrucción Luis Schlegel había autorizado a que su hermano, Ezequiel Luna, observara la intervención desde afuera de la mesa forense por "razones de bioseguridad" y "sin peritos de parte por el momento".

Nueva denuncia para Aníbal Lotocki

Según contó Burlando, el fallecimiento de la modelo el jueves pasado ameritó la presentación de "una nueva denuncia" por parte de la familia, en la que su hermano Ezequiel se constituyó como particular querellante y solicitó que "se castigue al responsable con el máximo legal".



En el escrito, el hermano de la actriz denunció que Lotocki implantó en el cuerpo de Luna "un producto de relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en lugares del cuerpo donde no estaba permitido su uso totalmente prohibido y en cantidades superiores a las sugeridas por la ciencia médica".

"El fallecimiento de Silvina no es una muerte natural, sino por el contrario se trata de una muerte violenta. Lotocki ocultó a Silvina en forma intencional las consecuencias posibles de la aplicación de sustancias de relleno, es más no documentó esta situación en su historia clínica, ausencia de consentimiento informado, documentos objeto de secuestro en su oportunidad en las constancias que surgen la causa Nro. 50.949/2015", se lee en otro párrafo de la presentación.

La defensa de Aníbal Lotocki podría pedir la nulidad de la autopsia

En diálogo con A La Tarde, la abogada de Lotocki se refirió al posible pedido de nulidad de la autopsia en otra medida de la defensa que considera que fue muy rápida. Diego Estevez contó sobre la conversación con lleana Lombardo que ella "no está notificada oficialmente la doctora a través del sistema digital. 9.47 ingresa al sistema y dice ella 'no me dieron tiempo a presentarme'".

"La decisión no está tomada aún, estamos esperando. Ellos (la Justicia) dispusieron la realización de la autopsia para las 9 de la mañana. Se había ordenado la preservación del cuerpo". Y agregaron que llegaron a pedir "el registro fílmico en audio y video", pero que tiene que esperar a "que lo carguen al sistema automático".

"Burlando dijo que encontraron piedras, pero no puedo decir nada porque no estuve en el acto. No hablo de las cosas que no sé", sostuvo la abogada de Lotocki y sumó que deben ver "si se filmó, qué se filmó y si se filmó de forma completa". "Soy abogada, estoy entrenada para dudar", definió Lombardo.