Pese al reclamo de UnTER, esta semana se paga el bono a docentes en Río Negro

Educación de Río Negro confirmó que abonará esta semana el bono de $40.000 y las sumas fijas por cargo correspondientes a la propuesta salarial presentada al gremio docente UnTER, a pesar de que el Congreso del sindicato la consideró insuficiente y que, además, pidió continuar negociando. La ministra Patricia Campos sostuvo que “la insuficiencia no es rechazo” y ratificó que los aumentos serán liquidados, incluyendo el 1% mensual al básico y las sumas de $20.000 en julio, $10.000 en agosto y $10.000 en septiembre, todas bajo criterio del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La propuesta docente se diferencia del esquema aplicado al resto del personal estatal, regido por la Ley 1844, que recibió sumas fijas por agente de $30.000 a $40.000 en julio y de $20.000 a $30.000 en agosto, sin porcentajes adicionales. En cambio, el diseño para el sector educativo incluye una combinación de porcentajes y montos, además de una liquidación por cargo, lo que beneficia al 60% de los docentes que tienen más de una designación.

De todas maneras, UnTER mantiene su postura crítica. En el Congreso realizado en Roca, los delegados rechazaron la oferta por considerarla incapaz de compensar la reiteraron inflación acumulada, y exigieron una nueva convocatoria a paritarias. También el pedido de devolución de los días descontados por paro, la derogación de resoluciones restrictivas sobre licencias médicas, y la revisión del nomenclador docente. Aunque no se aplicaron medidas de fuerza, el sindicato advirtió que el conflicto sigue abierto y que se evaluarán nuevas acciones si no hay avances en la negociación. “Queremos una propuesta que impacte en el básico y que no deje a ningún docente por debajo de la línea de pobreza”, expresó la secretaria general Silvana Inostroza.