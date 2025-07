Impugnación al impuesto a los combustibles: legislador rionegrino pidió acción judicial urgente

El legislador provincial de Río Negro por el bloque “Vamos Con Todos”, Luciano Delgado Sempé, presentó una solicitud formal a la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, instándola a que promueva una acción judicial urgente ante la Justicia Federal para suspender el cobro del impuesto a los combustibles líquidos. Según el planteo, el tributo, creado originalmente para financiar obras viales, viviendas y transferencias a las provincias, ha perdido su legitimidad legal y constitucional, ya que el Estado Nacional abandonó esos destinos específicos. “El cobro de este impuesto se ha transformado en una vía de financiamiento general sin sustento normativo, lo cual contraviene los principios tributarios establecidos en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional”, expresó Delgado Sempé.

El legislador argumenta que, al no cumplirse los fines establecidos por la Ley 23.966, el impuesto se convierte en una carga injusta para los contribuyentes, especialmente en provincias como Río Negro, donde las rutas están deterioradas, las obras públicas paralizadas y los fondos federales no llegan. “Mientras los rionegrinos padecen rutas destruidas, falta de viviendas y abandono de la infraestructura vial provincial, el Estado continúa cobrando un impuesto que ya no cumple su función original”, sostuvo. Además, recordó que los legisladores no tienen legitimación activa para accionar judicialmente, por lo que la Defensoría del Pueblo debe asumir ese rol institucional en defensa de los derechos colectivos.

Delgado Sempé sostuvo que la vía judicial es urgente y necesaria para frenar un tributo que considera “ilegítimo y regresivo”. En su presentación, remarcó que la Constitución Provincial habilita a la Defensoría del Pueblo a actuar en defensa de los intereses colectivos, especialmente cuando se vulneran derechos económicos y sociales. “Frente a la imposibilidad de que un legislador accione judicialmente, es la Defensoría quien debe asumir este rol clave”, concluyó. El pedido fue ingresado formalmente este lunes y se espera una respuesta institucional en las próximas horas.