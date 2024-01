VIDEO: Jey Mammón amenazó con denunciar a Nazarena Vélez

Jey Mammón estuvo en el centro de la controversia el año pasado debido a la denuncia por presunto abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto. Tras la polémica, el actor se retiró temporalmente de la escena pública.

Después de varios meses fuera de los reflectores, el comediante regresó para liderar una nueva obra de teatro en Villa Carlos Paz, Córdoba. Durante una entrevista en Socios del Espectáculo (El Trece), Mammón abordó los comentarios de Nazarena Vélez en su contra y señaló la posibilidad de llevarla a juicio.

"No me dolió, me causó repugnancia todo lo que estaba diciendo", expresó. Añadió que Nazarena nunca se presentó en las mediaciones y que sus abogados la llamaron tres veces. "Ellos me dijeron que la causa posterior es un juicio penal, y yo lo dejé en stand by (en espera)", explicó.

El ex conductor señaló que no hubo acuerdo porque Vélez "nunca se presentó". "El llamado a mediación fue porque mis abogados me dijeron que lo que dijo (Nazarena) fue muy grave. Yo ni siquiera lo pude ver", comentó.

Al enterarse de las declaraciones, Mammón admitió su sorpresa y mencionó que varias personas le dijeron que Nazarena quería disculparse. Sin embargo, afirmó que sus acciones son "inconcebibles" y que su decisión de no proceder con un juicio penal tiene sus razones.

La respuesta de Jey Mammón a Nazarena Vélez

No obstante, Mammón emitió una fuerte advertencia: "Pero si ella sigue hablando me está invitando a que cuando yo vuelva en marzo hable con mis abogados". "Yo no soy nada de eso, pero ella insiste en poner ese concepto; ella y dos personas más. Entonces, si van a seguir jugando con eso, se tienen que atener a las consecuencias". Incluso mencionó que "nos vamos a cruzar probablemente en la justicia".

"Claramente, lo de ella me hizo mucho daño. Cuando ella dice 'no sé con quién dejé a mis hijos', yo se lo diría personalmente con quién dejó a sus hijos, y en qué momento y en qué contexto y en que situación y ella lo sabe", afirmó. "Cuando me la cruce, no solo la voy a saludar, también le voy a explicar con quién dejó a sus hijos y en qué momento", sentenció.