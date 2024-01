Nico Occhiato rompió el silencio y reveló lo que hablaron con Flor Vigna

Nicolás Occhiato y Flor Vigna, quienes se separaron hace tres años después de una relación de siete años, están en el centro de la escena mediática debido a la canción que Vigna le dedicó a su ex. En una reciente entrevista, Occhiato compartió detalles sobre la conversación que tuvieron en privado, luego de que la cantante y bailarina le enviara su nueva canción, para obtener su aprobación.

El notero de Socios del Espectáculo le mencionó a Occhiato un comentario de Vigna, quien dijo que era "el rey del marketing". Ante esto, Occhiato respondió con un breve "No, yo no". Además, confirmó que le ofreció a Vigna la oportunidad de revisar la canción antes de grabarla, por si quería hacer cambios en la letra.

El productor compartió detalles de la conversación privada que tuvo con la cantante: “Ella me mandó el tema que iba a sacar, como gesto, el mismo día que lo iba a grabar. Y me dijo ‘hasta las seis de la tarde tenés tiempo para cambiar algo si no te gusta’". Ante la sorpresa de su ex, Nico la alentó a seguir adelante con el proyecto y hacer lo que creyera mejor para su música.

El notero hizo una comparación humorística con la situación de Occhiato y la canción de Vigna con la relación de Piqué y Shakira, a lo que Occhiato respondió con sarcasmo: “Por favor, (Piqué y Shakira) del subdesarrollo”. La entrevista marca la primera aparición pública de Nicolás Occhiato desde el lanzamiento de la controvertida canción.