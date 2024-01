Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: "Necesito tiempo"

Carmen Barbieri, siempre cuidando su salud con chequeos frecuentes, se llevó una sorpresa después de su último examen. Sin dudarlo, compartió el resultado en su programa "Mañanísima" y aseguró que debe operarse.

La mediática compartió que, antes de implantarse un nuevo chip sexual, todos los estudios médicos salieron bien, excepto uno. Expresó su gratitud hacia la especialista que la motivó a realizar los controles y proporcionó detalles del resultado que generó preocupación.

"Quiero explicar esto detalladamente. Gracias a la recomendación de mi doctora, quien me sugirió realizar algunos estudios, descubrimos que uno de ellos no arrojó resultados positivos", afirmó Carmen Barbieri después de que la Dra. Cristina le indicara realizar una serie de exámenes, incluyendo una resonancia adicional que reveló una rotura en una de sus prótesis mamarias.

“Me mandó a hacer otro estudio y gracias a vos me enteré que tengo rota la prótesis mamaria rota. En pocos meses me tengo que operar porque no se puede dejar que el material migre y aloje debajo de la axila. Yo hoy sé que tengo ese problema y me tengo que operar, pero necesito tiempo”, aseguró la conocida mediática al final de la emisión de su ciclo de espectáculos.

Carmen Barbieri dio detalles de su nuevo chip sexual

Además del resultado preocupante de sus estudios médicos, la conductora admitió que esto fue consecuencia de su elección de colocarse un nuevo chip hormonal. Específicamente, la madre de Fede Bal explicó que esta medida es para regular las hormonas después de pasar por la menopausia.

"No es un chip sexual, pero te hace sentir como si tuvieras 20 años", afirmó Carmen Barbieri en presencia de su médica, quien la acompañó durante todo el proceso.