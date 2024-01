Vision Festival: "Queremos que la escena local crezca"

No es ninguna novedad que la escena de música electrónica en el Alto Valle está más fuerte que nunca. Las presentaciones de reconocidos artistas internacionales son cada vez más frecuentes en la región, y elevan la calidad de los eventos dedicados a este género musical que, sin dudas, se ha ganado un lugar de respeto entre los aficionados de todo el mundo.

A su vez, el talento local se encuentra floreciente, los DJ’s y productores regionales ya son materia de exportación, tanto en el plano nacional como internacional.

Los motivos de este crecimiento son varios: desde paisajes despoblados que se alzan como lugares ideales para fiestas inolvidables hasta la proliferación de productoras como Vision Festival, marca que se encuentra celebrando su séptimo aniversario como la más importante de la Patagonia y que, en 2022, fue declarada de interés por la Legislatura de Neuquén.

Recién entrado el 2024, Vision ya tiene un evento planificado: este sábado 6 de enero a partir de las 23 horas en el Complejo La Masía de Fernández Oro, contaremos con la visita internacional del DJ neerlandés Eelke Kleijn. Por su parte, el line up local estará a cargo de Gabee (Gabriel Domínguez) y Darío Arcas, un histórico del plano local.

Al respecto, conversamos con Nicolás Nahoyowsky, líder y fundador de la productora que contribuyó de manera fundamental para posicionar a Neuquén como la cuarta plaza de música electrónica más importante del país, solo por detrás de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Nahoyowsky junto a John Digweed, DJ británico

¿Cuál es el aprendizaje más valioso en estos siete años de Vision?

Muchos, quizás el más grande fue la perseverancia. Saber aguantar los malos momentos hasta que lo bueno finalmente llegó. Uno tiene que saber levantarse cuando las cosas no van bien. Lo mejor de tocar fondo es que, a partir de ahí, todo es hacia arriba. La constancia y el trabajo nos ayudó a crecer y convertirnos en lo que somos hoy: una productora que realiza eventos cada vez más grandes con DJ’s cada vez más importantes y mejores acuerdos con las marcas que nos acompañan. En lo personal disfruto mucho mi trabajo, porque consiste en una innovación permanente, no es estático. Me entusiasma ver todo lo que podemos lograr de cara al futuro. Siempre dejamos todo, y eso se nota en los resultados.

¿Te sentís un propulsor de la escena electrónica local? ¿Cómo ves la importancia de Neuquén en la escena nacional?

En cierta forma si, trabajé mucho para lograr todo lo que pasó con Vision. Cuando a uno se lo reconocen varias personas, tanto en Neuquén como en otras ciudades, es muy gratificante. Si el trabajo no hubiera sido bueno, nada de esto estaría pasando. Le hemos aportado mucho a la escena local, son siete años produciendo y mejorando la calidad de los eventos. La escena neuquina está muy fuerte a nivel nacional y nos sentimos protagonistas de ese crecimiento.

¿Cuáles son los principales desafíos que debe afrontar un productor para alcanzar el éxito en su trabajo?

Saber pasar los malos momentos y tener la certeza de que, cuando uno lo deja todo, las cosas se van a dar. Hay que confiar en el equipo, solucionar los problemas y seguir avanzando. No es nada fácil, pero cuando se está enfocado los resultados llegan. En todos los aspectos de la vida, no solo en la producción de eventos. Cuando empecé a hacer esto estuve siempre muy seguro.

Vision es reconocida como interés legislativo por la diputada Lorena Abdala

¿Cuántas personas se necesitan para llevar a cabo los eventos de Vision?

A lo largo de los años sumamos gente al equipo, en muchos aspectos de la productora. Pocas personas no se pueden hacer cargo de semejante emprendimiento. Como en cualquier empresa, corregimos nuestros errores.

¿Qué lugar les asignan a los artistas locales en la productora?

Un lugar muy importante, queremos que la escena local crezca. Aquellos artistas que se esfuerzan y trabajan por ofrecer música de calidad siempre tendrán un lugar en nuestros line up (grilla). Normalmente se encargan del opening (apertura) en nuestros eventos, pero también los hemos colocado en el warm up (antes del acto principal) con DJ’s importantes. A veces las agencias nos exigen artistas nacionales en la previa, pero es por desconocimiento del talento que hay en el plano local. Esperamos poder cambiar eso en el futuro, para que cada vez tengan más protagonismo.

Nicolás junto a Guy J, reconocido DJ israelí

¿Podes adelantarnos algo sobre los próximos proyectos que tienen preparados? Sobre todo durante este verano 2024.

Estamos intentando realizar un evento con deportes extremos y DJ’s, algo totalmente innovador. La idea es seguir trayendo artistas internacionales y muchos que nunca visitaron nuestra región. Tenemos confirmado Eelke Kleun, nuestra primera fecha del 2024. Es uno de los DJ’s más pedidos y por suerte pudimos concretar el evento. Por otro lado, queremos hacer un evento en carnaval y en alguna bodega de la zona.