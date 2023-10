Franco Cinelli: “Mi propuesta es música electrónica de baile”

Este viernes 3 de noviembre, una nueva edición de Vision Festival tendrá lugar en Finca La Nonnina de Cipolletti. A diferencia de otros eventos, en esta ocasión, la propuesta se torna introspectiva con una grilla que ofrecerá clima y baile en idénticas proporciones. Priku, el DJ y productor de Romanian Minimal, referente de ese género en su país (Rumania) encabezará el line up. Será acompañado por el pionero del minimal en nuestra región, además de fundador del sello ‘Veo Música’, Rodrigo Martín y una novedad a destacar: Momo Trosman, del enigmático sello ‘Estamos Felices’, quien visitará nuestra región por primera vez.

Completa la cuota de baile y pista el rosarino Franco Cinelli, intérprete habitual del sello Música Lunar que carga con 30 años de trayectoria en sus espaldas. Es Cinelli quien accedió a una entrevista con este medio. Mediante una precisión casi quirúrgica en sus respuestas, nos invita a reflexionar sobre los gustos musicales, la escena local y la importancia de estar dispuesto a escapar de la zona de confort para dejar que una obra artística nos interpele. De cuna musical, sus influencias son tan variadas como selectivas. A continuación, las respuestas de un experimentado DJ que se resiste a las nomenclaturas.

- Muchos DJs se resisten a definirse con un género, ¿vos como describirías tu música?

Mi propuesta, tanto como DJ y productor, es mucho más amplia que un nombre. Me identifico con la fusión de estilos, que navega por un montón de lugares y etapas. Desde muy chico tuve la posibilidad de acceder a la música gracias a mi padre, que era ingeniero de sonido. Escuchábamos jazz, rock, música experimental, los primeros prototipos del house, techno y ambient. Por eso me resulta difícil definirme con un estilo, obviamente amo el house y el techno, pero también amo todas las vertientes de la música electrónica. En estos 30 años de carrera absorbí mucha información y sería difícil ponerle un nombre. Básicamente, mi propuesta es música electrónica de baile, una conjunción de estilo fusionados.

- Viniste muchas veces a Neuquén, ¿Tenés una opinión formada de la escena local?

Siempre me llamó la atención el buen recibimiento y la predisposición de la gente a la hora de ir a bailar y disfrutar de la música. Es un público muy receptivo y abierto a disfrutar y escuchar. Eso nos permite a los DJs ser mucho más amplios, es genial. Me llevé una buena impresión de los colegas locales también, los noté dedicados y apasionados. Encontrar algo así en un lugar que está geográficamente apartado me parece increíble. Estoy súper encantado de visitarlos, hay muy buena química.

- ¿Podemos hablar de buena o mala en la electrónica e incluso de mal y buen gusto? ¿Cuál crees que es el nivel de subjetividad permitido?

Los gustos son muy amplios, lo que me puede gustar a mí quizás no le guste a otro y yo creo que sobre gustos no hay nada escrito. Depende lo que lo abierto que esté cada uno a recibir y experimentar con la música: estudiarla, escucharla, sentirla… La visión de cada uno puede diferir con la del otro, pero también creo que ahí está lo interesante, la diversidad de gustos genera movimiento para que uno salga de su zona de confort. Sobre malo y bueno, es relativo… cada uno recibe, percibe y disfruta de forma diferente al otro. Sería muy aburrido que todos pensáramos y sintiéramos lo mismo.

- Es esa misma línea, ¿Cuáles son las características que debe tener un buen set para ser considerado como tal? ¿Acaso existe tal cosa?

A mí me interesa escuchar un disco que sepa moverse por los diversos estilos que hay en la música. El trabajo que hay en cada momento de un set, cuando el DJ me cuenta una historia, como si fuera un cuento o una película que va surfeando por distintas etapas y momentos… Yo soy más de la apertura musical, para encontrar y sentir la calidad.

- En tu último EP hiciste un tributo a Miles Davis, ¿Cuál es la historia detrás de ese homenaje?

En mi casa escuchábamos mucho jazz y música negra. Lo que me fascina de Miles Davis es la dinámica, esa libertad de composición. Me quedó la colección de mi padre y siempre quise trabajar con ella.

Un día escuchando Davis, dije: llegó el momento de ejecutar la idea lejana de trabajar con esas fantásticas obras. Cortando, pegando y jugando fue surgiendo el proyecto. Creo que pude encapsular lo que sentía desde hace tantos años. Estoy muy contento con el resultado de ese tema en particular, y con muchísimo respeto creo que llegué a algo interesante. Fue un trabajo de muchos detalles.

- Hablemos de Priku y la escena Romanian Minimal, ¿Te sentís familiarizado o influencia por esa escuela sonora?

Tuve la posibilidad de viajar varias veces a Rumania y encontré gente muy apasionada por la música. Me di cuenta que había un amor especial y mucha dedicación. Tanto en Priku, como Raul, Raresh y Pedro (Petre Inspirescu), los primeros embajadores de la escuela rumana, está muy presente la influencia de Ricardo Villalobos. Uno a veces no dimensiona lo que puede pasar cuando la música trasciende fronteras. La prensa los cataloga como minimal, pero creo que han evolucionado con el tiempo y sumaron otros géneros. Yo absorbo de donde sienta que hay algo interesante, sin dudas. No me pongo límites ni nada, tampoco elijo quedarme con lo que siento a primera escucha. Por supuesto que la música rumana es influencia en mi obra, sin dudas.

- ¿Podés adelantarnos en qué proyectos trabajas actualmente?

Estoy presentando mis últimos lanzamientos: Cuts From The Vault Part 2, del sello Savor music. También hice un remix para Alex Font, llamado Malbec que fue publicado por Minimaler Factory; Colaboré con Movida Record con un track que se llama Eternal Chant. Además de varios remixes para distintos artistas como Glasidum, He Did y Nicola Brusegan, entre otros.

Para el próximo año 2024 ya tenemos programado y finalizado un EP en colaboración con Alan Castro, y diversos remixes que verán la luz en el entrante año.