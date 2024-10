Horas claves para el futuro de L-Gante

Si bien el juicio será el martes, hay novedades en la actualidad de L-Gante. Mientras enfrenta una acusación por amenazas, privación ilegal de la libertad y tenencia de estupefacientes, se conoció que el artista podría volver a la cárcel.

En declaraciones al programa Desayuno Americano, el padre del famoso, Miguel Prosi, mencionó que su hijo está algo impaciente por la proximidad del juicio. Además, reconoció que L-Gante no tiene pensado hablar del tema por el momento. «Elián es algo particular, en la causa no se involucra porque lleva un consejo sabio: el que no habla no se equivoca. Y más en este caso. Él está impaciente, pero dentro de todo tranquilo. Tiene fe en que se va a solucionar. A esto se llegó a tal punto que han pedido un resarcimiento económico de una bestialidad».

Por otra parte, Miguel dijo: «Yo no creo que se llegue a ese punto dado que Elián ha cumplido con todo lo que se le ha solicitado una vez que le fue otorgada la libertad». El padre está confiado que su hijo siga en libertad.

Además, Miguel Prosi agregó: «Se ha ido a Europa, a Colombia, después a México y siempre estuvo a derecho. Lo único que se halla al filo de la situación porque esto se tendría que haber hablado con un poco más de tiempo si la fecha de juicio hace varios meses que la tenemos. Pienso que es una desprolijidad».