Un ex de la China Suárez estaría detrás de Valentina Cervantes, expareja de Enzo Fernández

Con el mundo del deporte y del espectáculo completamente convulsionado a partir de la separación del campeón del mundo, Enzo Fernández, de su novia Valentina Cervantes, tras seis años de amor y dos hijos en común, los chimenteros aseguraron que ya hay un hombre detrás de la joven de 24 años, quien es ex pareja de la China Suárez.

Se trata de Lauty Gram, quien, según Ángel de Brito, habría intentado conquistar a la modelo a través de las redes sociales.

“Le empezó a escribir a Valentina Cervantes un cantante, Lauty Gram. Es el ex o actual, no sé qué, de la China Suárez”, reveló el conductor de LAM, mientras Cervantes era entrevista en un móvil del ciclo; a lo que Yanina Latorre respondió: “Bueno, pero después de estar con un Campeón del Mundo no vas a ir a estar con Lauty Gram”.

Sin embargo, ante este cruce de comentarios, De Brito sumó: “Bueno, pero que se hablen no quiere decir que vayan a salir. Además, cuando Pepe recién le preguntó si había otros famosos que le hablaban, dijo que había varios”, expresó el chimentero, dejando en claro que a Valentina le han escrito varias figuras del medio y del deporte, buscando acercarse a ella, pero sin dar ningún otro nombre.

Ante esta información, el artista usó sus redes sociales para aclarar que pasaba con la ex de Enzo Fernández. “Yo, viendo cómo me inventan parejas, cuando estoy más solo que un perro”, escribió el cantante en una historia.

Puntualmente, a fines de septiembre, Lauty Gram blanqueó su relación con la China Suárez en Instagram, luego de numerosos rumores de crisis por una presunta infidelidad del cantante, pero días después la actriz aseguró que estaba soltera porque "todos los hombres son unos mentirosos".

La nueva vida de Valentina en Argentina

En ese mismo móvil, la exbotinera contó cómo fueron sus días luego de regresar a Argentina desde Londres. ciudad en la que estaba instalada con Fernández. "“Recién ahora me voy a acomodar. Ahora estoy viviendo en la casa de mi abuela, que es lo que yo les muestro a mis hijos y quiero que lo vean. Estábamos en una mansión en Londres, y ahora estamos en la casa de mi abuela durmiendo los tres juntitos, que sean felices de la misma manera”, relató sobre su nueva vida.

Acto seguido, habló de su pasado y dejó en claro que sabe perfectamente de dónde viene, por lo cual está decidida a hacer todo lo necesario para el bienestar de sus hijos. “Obvio que sí, soy botinera y fui mujer de un jugador de fútbol, pero cuando lo conocí a Enzo no era botinera y no era nada, lo fui haciendo. Por eso también soy así hoy en día, porque salí de ese lugar. Trabajaba en un call center y vendía empanadas también”, concluyó.