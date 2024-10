García Moritán tras su separación con Pampita: "Sé muy poco sobre ella"

Roberto García Moritán rompió el silencio luego de su reciente separación de Carolina "Pampita" Ardohain. En medio de un evento solidario para concientizar sobre la importancia de donar sangre, el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pudo evitar referirse al complicado momento personal que atraviesa.

Consultado por el cronista de Farándula Show sobre su situación, García Moritán se mostró abatido. “Sí, estoy pasando por un momento complicado, pero muy enfocado en mi función pública, que es lo importante", afirmó. Ante la pregunta sobre el paradero de su expareja, quien recientemente viajó a Chile, el político respondió con una notable resignación: "La verdad es que sé muy poco de ella".

Según reveló la periodista Pía Shaw en el programa A la Barbarossa, la decisión de separarse habría sido tomada por el propio Moritán, quien está más interesado en que el divorcio se concrete pronto. "Lo único que le importa es no perder su puesto político. Él está más preocupado que ella por que salga el divorcio, y no piensa pedir licencia ni renunciar", indicó Shaw.

Por su parte, Pampita, que viajó a Chile para cumplir compromisos laborales, no hizo declaraciones sobre los motivos de la ruptura. Al ser abordada por periodistas en el aeropuerto trasandino, se mostró molesta ante las especulaciones sobre una posible reconciliación con Benjamín Vicuña, su expareja. "No voy a contestar porque si no doy lugar a cualquier barbaridad que dicen", respondió la modelo.

Pampita se encuentra en Chile por una campaña publicitaria y, tras finalizar ese trabajo, tiene previsto viajar a Tailandia y luego a México. Estas vacaciones forman parte de un acuerdo con una cadena hotelera internacional, para la cual la modelo crea contenido exclusivo en sus redes sociales.