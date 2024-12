Isabel Macedo descubrió que tiene su nariz fracturada en tres partes

Isabel Macedo, una de las grandes protagonistas de la tira Margarita, se mostró completamente angustiada en sus redes sociales, luego de descubrir que tiene su nariz quebrada en tres partes, y pese a que se hizo estudios médicos días atrás, ningún profesional le había comentado esta situación.

Es que la actriz justamente había sufrido un fuerte accidente mientras ensayaba para las funciones del espectáculo de Cris Morena, y para ese entonces, había aclarado que no había sufrido ninguna lesión de gravedad en su nariz.

Sin embargo, y ante el persistente malestar, la intérprete realizó una nueva consulta médica este sábado, con la cual terminó descubriendo lo peor: tiene que operarse la nariz por tres fracturas.

“No sé ni cómo empezar a contarles lo que descubrimos hoy... Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico y abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires, que el informe decía que no tenía nada, que era sólo un golpe, y tengo tres fracturas en la nariz", relató la actriz completamente dolida.

Macedo se mostró completamente angustiada por la situación.

"¡Lo que yo lloré! No era que quisiera llorar pero se me caían las lágrimas de la impotencia de no haber sabido en el momento. Igual ya está, ahora ya pasó. Tengo que pensar para adelante ver qué hago. Me van a tener que operar, les quería contar eso”, siguió Macedo, ya con lágrimas en sus ojos.

Acto seguido, la esposa de Manuel Urtibey habló de su dolor por no conocer este diagnóstico: "Me angustia mucho que alguien vio esa tomografía e hizo el informe diciendo que no tenía nada, que era solo un golpe. Yo no estudié medicina, leo el informe que dice que está todo bien. Cuando abrís la tomografía, hasta yo que no veo nada, se ven las fracturas. ¿Nadie lo vio?".

"Con razón me estaba costando tanto respirar... Me seguía doliendo tanto y yo justificando que era por el golpe", agregó Isabel, dejando en claro todo el dolor que sufrió durante varios días.