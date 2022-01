Perdió el cartílago de la nariz por un hisopado mal hecho

Claudia Serran desde hace cinco meses vive una verdadera pesadilla, luego de un PCR mal realizado en una clínica privada de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. Perdió el cartílago de la nariz por el hisopado mal ejecutado y exige que se hagan cargo y la operen urgente.

El calvario de esta mujer comenzó en agosto del año pasado: "En 4 meses se me deshizo el cartílago, además tengo todo el cuerpo herido por los medicamentos recibidos", aseguró indignado a un medio local. Reclama una inmediata solución a su problema de salud que comenzó tras un PCR.

Claudia es acompañante terapéutica y en aquella etapa de la pandemia (segunda ola), le exigían que se realice el testeo de Covid para poder ingresar a las salas de cuidados intensivos donde trabaja con sus pacientes.

"Me llamaron para tomar un servicio de una señora que estaba a punto de fallecer y los hijos no daban más con su cuidado. Tome el trabajo con un compañero, que se hizo el hisopado en un hospital y el mío lo hicieron en un laboratorio privado en el cual cobraron 10 mil pesos y lo pagó la hija de la señora", sostuvo con bronca en diálogo con El Caletense.

Continuó con su relato: "Me empezó a picar, a molestar. Me entregaron el negativo. El doctor me dijo que era algo común, y pasó el tiempo, la señora murió y tome otro servicio pero seguía con molestias dentro de la nariz, donde me salía una especie de sangre gelatinosa constantemente y se me estaba brotando la cara".

Horas más tarde, preocupada, volvió a la guardia del hospital: "La paciente que me habían dado estaba en estado de abandono y me propusieron llevarla a mi domicilio y la tenía las 24 horas del día. Sobre mi problema de salud me dijeron que no era una urgencia. Tenía aproximadamente 4 o 5 centímetros de dilatación en la fosa nasal. Estoy así desde el 5 de agosto. En 4 meses se me deshizo el cartílago".

Claudia ya no tiene el cartílago que tiene normalmente la nariz y llegó a tener 18 mil glóbulos blancos, con una anemia crónica. "Se me habían reventado todas las venas y soy alérgica a la penicilina, ya no recibía más antibióticos porque me lastimaron muchísimo los brazos".