Yanina Latorre apuntó contra una famosa periodista por robarle información: “Son marginales”

Luego de que saliera a la luz que Wanda Nara denunció a su niñera por maltrato, Yanina Latorre no pudo ocultar su bronca. Se debe a que consideró que una famosa periodista, muy cercana a la conductora de Bake Off, le robó información, por lo que salió al cruce con los tapones de punta.

Es que Yanina Latorre comenzó a sospechar de la velocidad con la que actúa la Fiscalía de Tigre cada vez que Wanda Nara hace una denuncia. Ya ocurrió con el desalojo de Mauro Icardi, y ahora con el escándalo de la niñera. Ante esto, salió a exponer lo que le parecía raro.

Al percatarse de esta situación, la conductora de Bake Off le habría solicitado a una amiga periodista que exponga por lo bajo las razones por las que con ella la Justicia suele actuar con una velocidad mayor que la del resto de los ciudadanos.

Por supuesto que no hubo una confesión de por qué con Wanda Nara la Fiscalía de Tigre actúa rápido, pero Pochi de Gossipeame, amiga de la conductora, habló sobre el motivo de la velocidad de la resolución: “Viendo todo lo que publican, tenés que tener ganas de joder para contratar a una empleada que habían echado por maltrato. Menos mal que la Justicia actuó rápido. Las nenas seguirán con su papá, como dice el acuerdo, y me parece perfecto”.

De esta manera, en conjunto y en secreto intentaron aclarar la situación: “A los menores siempre hay que escucharlos y habría que dejar de hablar de las cuestiones de los menores públicamente”, comentó Pochi, que hizo lo mismo al opinar del tema. Pero Yanina no se quedó callada.

Sin embargo, Pochi de Gossipeame no se percató de que estaba utilizando un método de comunicar muy similar a una característica principal de Yanina Latorre, por lo que le costó una fuerte crítica de la panelista de LAM: “Ja,ja,ja. Me gusta que las marginales operadas aspiracionales me copian la forma de comunicar. Amo. Soy única e irrepetible como un copito de nieve”.

Asimismo, sin nombrar a Pochi de Gossipeame, volvió a la carga y marcó de forma contundente que comenzó a copiarla: “Son de manual. Salgo a contar data posta y las chupamedias salen a copiarme. Amooor”.