Roly Serrano contó detalles de su internación de nueve meses

Roly Serrano, el reconocido actor argentino que en marzo pasado sufrió un grave accidente automovilístico en el corrió riesgo su vida, le brindó una entrevista a Susana Roccasalvo para contar los detalles de su milagrosa recuperación y de las personas que lo acompañaron en este duro momento.

Justamente, el intérprete se había vuelto viral, horas atrás, por un video en el que aparecía junto a tres de sus íntimos amigos, el Puma Goity, Osvaldo Laport y Diego Martín Mandelman, en un bar, donde celebraron la vida de Serrano, luego de varios meses internado.

“Para empezar, la felicidad de estar vivo, eso antes todo. Después, agradecer a los lugares donde estuve”, arrancó diciendo Roly, en referencia al personal del Hospital de Baradero, a sus hermanas, a sus amigos y hasta a los periodistas por el amor recibido.

“No me cabe en el corazón. Tendría que tener el corazón más grande que mi casa para que me entre tanto afecto y tanto respeto y tanto cuidado, y tantas oraciones”, siguió el querido actor.

El reencuentro de los actores tras la internación de Serrano.

Cuando Susana quiso saber por qué dijo que “en realidad no me pasó nada”, Roly reconoció que se trató de una “negación”. “Cuando yo dije eso, después me di cuenta de que era una forma más de negación. Como en el cuerpo externo no tuve lastimaduras, yo dije ‘no me pasó nada’”, señaló.

“Y sin embargo estuve un mes y medio inconsciente, dos o tres veces casi por morirme y nueve meses internado. O sea que ¿qué pasó de todo eso? Es una manera mía de ir aprendiendo todos los días cuando me hago preguntas, de un cambio grande que tengo que hacer a partir de este accidente”, agregó el actor.

En este sentido, Roly expresó que realizó algunos cambios tras ese episodio, como “dejar de correr, de bajar mis ansiedades, de querer hacer todo, de querer comer y fumarme todo que eran mis dos vicios más grandes. Gracias a Dios no tenía otros vicios más que esos”.

Así quedó el auto del actor tras el accidente.

El accidente ocurrió en marzo pasado, cuando Serrano regresaba desde Córdoba a Buenos Aires luego de presentar su unipersonal. Sin embargo, a la altura del kilómetro 115 de la Ruta 9, cerca de Baradero, el auto que conducía impactó contra un Ford Fiesta blanco en el que viajaban un hombre de 35 años y su hijo de seis, que sufrieron traumatismos faciales y heridas cortantes leves en el cuero cabelludo.

Tras el accidente, el actor fue ingresado inicialmente en el Hospital Municipal Dr. Lino Piñeiro, de la ciudad bonaerense de Baradero, con traumatismo de tórax y de cráneo. En ese momento, Serrano se encontraba consciente, pero sufrió una descompensación minutos después de ser ingresado.

Como si fuera poco, en ese momento, y debido a las complicaciones de su cuadro, se decidió trasladarlo al Instituto Médico de Alta Complejidad de la Ciudad de Buenos Aires.