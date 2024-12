Juariu presentó a su hijo y lanzó una dura reflexión: “Me pasaron un montón de cosas…”

Luego de la dulce espera, finalmente Juariu logró tener en sus brazos a su hijo Manuel, fruto de su romance con Gustavo Esquenazi. Ante esto, decidió presentarlo al público por el cariño que le brindaron en los últimos meses y también se tomó un momento para contar sus primeras experiencias como madre.

“Equipo completísimo porque nació Manuel, el hijo de Juariu y Gustavo. Aplausos para los papis, ¡lo que nos costó este bebé!”, contó Vero Lozano para confirmar la noticia. Es por eso que luego de unos días Juariu se hizo presente mediante una videollamada para presentar a su bebé recién nacido.

Fue así como la influencer relató su nacimiento exponiendo que no todo es color de rosas: “Manuel nació el jueves a la 1.39 de la mañana, después de un día y medio de pasarla medio medio: inducción de parto, contracciones... Fueron unas 10 horas fatales, de muchos dolores y contracciones, que después terminaron en una cesárea a la madrugada. Y acá lo tenemos”.

“Me pasaron un montón de cosas al conocerlo. En ese momento estaba nerviosa, quería que saliera todo bien, no entendía nada. Es una sensación muy extraña porque no entendés nada, pero al mismo tiempo estás lista y preparada para lo que sea”, contó sobre la tensión que sintió antes del parto.

Eso sí, cuando logró tener en brazos a Manuel entendió que todo el esfuerzo valió la pena: “Fue una revolución de emociones, no sabés ni qué sentir en ese momento. Son demasiadas sensaciones. Después te dan al bebé en la pieza y tenés que empezar a ver, pero todo sale naturalmente. Eso es lo que me parece muy loco”.

Además, Juariu contó cómo la llegada del pequeño despertó su instinto materno: “Fue muy espectacular. Lo miraba y no lo podía entender. Me lo dieron y quería que se prendiera a la teta. Es una sensación extraña porque es algo que sentís naturalmente, no sé cómo explicarlo, es muy instintivo. Y todos los miedos que puedas llegar a tener se van, como que todo lo podés hacer. Sentí eso y también estoy muy emocionada, muy contenta”.

“La primera noche no dormí. Nos fuimos turnando. Yo me quedé despierta la primera noche y el papá se ocupó a la mañana. Pero la verdad que fue difícil esa primera noche, porque no te dejan en el sanatorio que duerma con vos en la cama, por una cuestión de seguridad. Pero lo apoyás en el moisés y parece que tiene pinches, porque se despertaba, no quería saber nada de estar ahí”, bromeó la influencer al referirse a cómo su hijo sólo quiere pasar tiempo con ella.