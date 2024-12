Se destapó la verdad sobre por qué Mirtha Legrand le tiene bronca a Roberto García Moritán

La cena de Mirtha Legrand del último sábado generó revuelo en los medios y en las redes sociales debido a su forma incisiva de abordar al exministro Roberto García Moritán. Este, conocido también como el exmarido de Pampita, amiga cercana de la conductora, enfrentó preguntas directas y comentarios filosos que marcaron la noche. Pese a los tiempos de pausa entre los “rounds” de la conversación, Mirtha no se contuvo y le dio con todo, en especial sobre aspectos vinculados a su relación pasada con la modelo.

El intercambio no solo captó la atención de la audiencia, sino que también dividió las opiniones en el periodismo de espectáculos. Mientras algunos elogiaron la valentía de Mirtha por abordar temas sensibles, otros consideraron que su actitud pudo ser demasiado agresiva. En el programa “LAM”, Yanina Latorre confesó haberse sentido “incómoda” por la situación, destacando que Moritán no cedió ni un centímetro en su postura sobre los motivos de su separación.

“A ver: él es un atrevido y un bol... Me hizo acordar cuando fui yo a lo de Mirtha Legrand y Beto Casella me hizo llorar dos horas como una marrana”, comentó Yanina Latorre en un tono que mezclaba humor y crítica. Además, recordó un consejo de su marido sobre no asistir a ciertos programas si no se estaba preparada para lo que podía suceder.

"Pampita":

Por su parte, el conductor Ángel de Brito sumó una arista que pasó desapercibida para muchos. “Yo creo que todo el dato que se olvidó en este debate es que Roberto García Moritán salió con Juanita Viale. Nadie lo recuerda y para mí le quedó alguna mala espina”, comentó, sugiriendo que este dato podría haber influido en la dinámica de la cena.

El periodista también opinó sobre las motivaciones del exministro al participar del programa. “Él fue a arreglar su imagen. Lo único que quería decir era: ‘Yo no soy corrupto. Las causas no existieron. Quedé libre de esto, quedé libre del otro’”, analizando las respuestas de Roberto García Moritán durante la noche.

El programa generó un intenso debate entre quienes apoyaron la postura de Mirtha Legrand y quienes consideraron que su insistencia fue demasiado lejos. Este tipo de episodios demuestran que su legendaria mesa sigue siendo un escenario donde las tensiones y los temas más controvertidos encuentran un lugar de expresión.

En redes sociales, los memes y las opiniones no tardaron en aparecer, consolidando una vez más la relevancia cultural de Mirtha Legrand y su capacidad para generar conversaciones de gran alcance. Mientras algunos destacaron su estilo directo como una virtud, otros recalcaron la necesidad de un enfoque más equilibrado en este tipo de encuentros televisivos.

La cena del sábado dejó un sabor agridulce, pero también reafirmó que Mirtha Legrand sigue siendo una figura capaz de marcar agenda y dividir opiniones con su icónico estilo de conducción. Como siempre, el debate está servido en la mesa.