Arrancaron los dramas en GH: una participante es sonámbula y sus compañeros la criticaron

A menos de 24 horas de iniciada la nueva temporada de Gran Hermano, el drama ya se desencadenó en la casa y alcanzó a una de las participantes más llamativas de esta edición: la cocinera de 53 años, Petrona Jerez.

Es que las mujeres de la casa intentaron enviar a la habitación de los hombres de la mayor de las participantes de esta edición, luego de descubrir que es sonámbula, y que ronca fuerte y mucho. Incluso, manifestaron que Petrona se despertó en mitad de la noche y comenzó a golpear todo.

Si bien en un momento la conversación se llevó adelante sin la mujer involucrada, luego ella se hizo presente en escena y escuchó a sus compañeros quejarse de lo ocurrido. Rápidamente, su cara se transformó y sus ojos se llenaron de lágrimas.

PETRONA RONCA Y ES SONÁMBULA JAJSJSJS no la saquemos nunca, los va a volver locos #GranHermano pic.twitter.com/RfDnatDqfQ — VODK? (@NachoMiVodka) December 4, 2024

Ahí fue que algunas hermanitas se mostraron más abiertas y comprensivas ante el problema de Petrona. “Es la primera vez”, “No lo esperábamos”, fueron algunos de los comentarios que lanzaron algunas de las chicas, en referencia a que era la primera vez que todos dormían juntos en esa casa.

En ese momento, se analizó la opción de enviarla al otro dormitorio, pero los hombres se opusieron y algunas de las mujeres coincidieron que no era justo: “Que duerma con nosotras... No es tu culpa ser sonámbula, no lo hacés adrede”.

“Hay una realidad. Si ella ronca o es sonámbula, igual estamos conviviendo y nos vamos a tener que acostumbrar. Y aparte hoy vamos a estar todas cansadas y capaz ni vamos a escuchar. Probemos hoy”, confió Chiara Mancuso, hija del ex futbolista Alejandro Mancuso.

Pese a las palabras de la joven, Petrona rompió en llanto y conmovió por completo al resto de las mujeres que presenciaban la escena. “No Petro, no llores. Si no lo hacés a propósito”, le expresaron a la mujer, mientras la abrazaban en grupo.