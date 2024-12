Escándalo en Intrusos: echaron a Flor de la V

El 2024 no termina de la mejor manera para la actriz y conductora Florencia de la V quien supo ganarse su lugar a cargo del programa de chimentos más exitoso de la televisión argentina. Desde hace algunos días había comenzado a circular el rumor que el canal dejaría sin efecto su contrato, información que se confirmó finalmente este fin de semana.

Flor de la V sorprendió con un vestido magnífico en los premios Martín Fierro de la Moda 2024, pero además de robarse toda la atención, también fue una de las figuras más buscadas por la prensa para preguntarle sobre su presente laboral. Es que los rumores de su salida sorpresiva de la conducción de Intrusos del Espectáculo se hicieron aún más fuertes con la ausencia en el programa de este viernes. Fue la periodista Marcela Tauro quien debió conducir, con un panel que había perdido la gracia y que no le aclaró a los espectadores lo que estaba ocurriendo.

Florencia había asumido la conducción de Intrusos en el 2022 con mucho éxito, luego de que Jorge Rial se fuera y una temporada haya estado al mando de los periodista Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Pero ahora el futuro es incierto, sin conductora confirmada, y con la baja de contratos de algunos panelistas.

En diálogo con periodista Florencia habló sobre su futuro laboral, y lo denominó incierto.

“No sé como viene 2025, por ahora es una pregunta que de verdad no puedo responder. Me han propuesto un proyecto nuevo, pero no sé bien todavía de qué se trata. Me tengo que juntar con la gente del canal, así que escuchando”, declaró, con una sonrisa en la cara, pero igualmente mostrando preocupación.

Luego afirmó que: “En Intrusos termino en 2024 y me quedo haciendo otro proyecto”. Agregó que la decisión no fue de ella sino del canal América. “Fueron tres años en donde la pasé hermoso. Ahora es hora de dar vuelta la página”, indicó.

“Hoy, por la tarde, en un bar de la calle Charcas, (Adrián) Pallares y (Rodrigo) Lussich firmaron su contrato para ser los nuevos conductores de Intrusos, que se renovará completamente desde febrero para festejar los 25 años del programa”, escribió el conductor de LAM. “Bienvenidos a casa, bailarines!”, agregó.